Российский мультсериал "Маша и медведь" стал самым популярным в мире

Российский мультсериал "Маша и медведь" стал самым просматриваемым в мире Фото: кадр из фильма

Российский мультсериал "Маша и медведь" занял первое место в мировом рейтинге детского контента. Он обогнал такие хиты как "Свинка Пеппа", "Щенячий Патруль" и "Улица Сезам".

Рейтинг составило Международное исследовательское агентство Parrot Analytics. Эксперты проанализировали более 10 тысяч детских шоу для дошкольного возраста. Замеры проводились в последние два месяца, пишет ТАСС.

Это далеко не первый рекорд мультфильма. Он переведен на 43 языка и, по данным исследовательского агентства Kidz Global, входит в тройку самых популярных развлекательных детских брендов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

А в 2019 году один из эпизодов "Маши и медведя" вошел в книгу рекордов Гиннесса. На тот момент серия "Маша плюс каша" набрала 3,3 миллиарда просмотров и стала самым просматриваемым анимационным видеороликом на YouTube. Сейчас она достигла уже 4,4 миллиардов просмотров.