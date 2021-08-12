Венгрия разрешила въезд россиянам с ПЦР-тестом без соблюдения карантина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии упростили въезд в страну невакцинированным российским гражданам с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Такая информация появилась на сайте венгерского посольства в Москве.

Как уточняется, при подаче документов на визу необходимо приложить либо отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан в течение 72 часов, либо сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующие документы должны быть предоставлены на английском или венгерском языке.

При этом в посольстве Венгрии отметили, что на сегодняшний день в Москве осуществляется выдача преимущественно одноразовых туристических виз. Подчеркивается, что получить разрешение на въезд возможно только при предоставлении оплаченных билетов и данных о бронировании отеля.

Напомним, российские туристы, привитые от коронавируса, смогли свободно въезжать в Венгрию с 27 июля. За месяц до этого Россия возобновила авиасообщение с Будапештом.