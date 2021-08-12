Жданов и Волков заочно обвинены в создании НКО, посягающей на права граждан Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Ивана Жданова и экс-главы общественного движения «Штабы Навального»* Леонида Волкова, которые являются соратниками Алексея Навального, заочно обвинили в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан.

Как сообщил Владимир Воронин, адвокат Жданова, его подзащитному заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 239 Уголовного кодекса РФ «Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента), деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением».

Издание ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что аналогичное заочное обвинение предъявлено и Волкову.

Напомним, в минувший вторник, 10 августа, в отношении Жданова и Волкова Следственный комитет России завел уголовное дело о сборе средств для экстремистской организации.

* Общественное движение «Штабы Навального», Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включены Министерством юстиции РФ в список иноагент