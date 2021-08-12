Сенатор Цеков напомнил, что при Украине культурное наследие Крыма было в «тотальном упадке» Фото: REUTERS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Она сообщила о подписании информационного сообщения в Международный уголовный суд. Причина обращения - «преступления против культурного наследия в Крыму».

Сенатор напомнил Украине, что сейчас культурные ценности Крыма находятся под защитой Российской Федерации и получили «второе дыхание, вторую жизнь».

Россия уделяет большое значение «и музеям, историко-культурным заповедникам, которых множество в Крыму, и объектам культурного наследия».

А вот в те времена, когда полуостров был украинским, культурное наследие пришло «в тотальный упадок», подчеркнул сенатор.

Он отметил, что «все разрушалось, разворовывалось и частично застраивалось».

- Были попытки откусить часть земли у того или иного объекта, - подчеркнул сенатор в беседе с RT.

Он посоветовал киевским властям уделять больше внимания культурному наследию своей страны.

- Там ситуация приблизительно такая, как в Крыму, когда он был в составе Украины, -отметил политик.