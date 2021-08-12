Полиция Турции задержала 76 участников погромов сирийского квартала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Турции задержала в Анкаре 76 человек, которые могли участвовать в погромах квартала, где живут мигранты.

Как передает телеканал ABC, правоохранительные органы сообщают, что все задержанные граждане подозреваются либо в участии в беспорядках, либо в публикации провокационных призывов в социальных сетях. Из 76 взятых под стражу 38 ранее были уже были судимы за грабежи, а также нападения и хранение наркотиков.

Погромы в районе с сирийскими беженцами начались после того, как один из них в драке зарезал 18-летнего подростка. Это привело к тому, что в ночь с 11 на 12 августа сотни людей громили магазины, разбивали окна домов, а также выкрикивали антисирийские лозунги.

Среди пострадавших сирийцев есть ребенок, который был ранен после того, как дом, где он живет, забросали камнями.

Турецкие власти направили усиленные наряды правоохранительных органов для подавления волнений. В соцсетях появились сообщения, что некоторых беженцев эвакуировали из района на автобусах.