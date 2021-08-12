В детском лагере на Украине разгорелся скандал из-за песен "Катюша" и "День победы" Фото: REUTERS

В Хмельницкой области в селе Головчинцы в детском лагере Чайка включали русские и советские песни детям. В результате разгорелся скандал, из-за которого сотрудники, включавшие эту музыку, решили уволиться.

Как сообщила в Facebook волонтер Леся Иващенко, пионервожатая детского лагеря включала детям музыку советских и российских исполнителей, среди которых «Катюша», «День победы», а также песни Басты и Моргенштерна. Между волонтером и руководством лагеря на этом фоне произошел скандал.

По словам Иващенко, она попыталась выяснить, в чем причина такого «репертуара», а работники лагеря заявили ей, что дети у них «не такие» и сами просят включать русскую и советскую музыку.

«И вот теперь у меня есть вопрос к управлению образования Хмельницкого городского совета: кто утвердил план воспитательной работы лагеря Чайка? Есть ли в том плане празднования непонятно чего под советские песни?», - написала волонтер, приехавшая ранее в этот детский лагерь.

В комментарии изданию ТСН сотрудница департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая заявила, что работники лагеря уже уволились после проверки, которая была организована властями.