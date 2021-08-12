Районные больницы Ленинградской области получили 180 новых машин

Автомобили для сельских медиков поступили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Автопарк районных больниц Ленинградской области пополнился новенькими машинами «Лада Ларгус». 180 автомобилей для сельских медиков поступили в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Машины для врачей позволяют ускорить помощь на дому, а также транспортировать лежачих больных. Несколько автомобилей уже колесят по дорогам Луги и Лужского района, доставляя сотрудников больниц к пациентам.

- Семь новых автомобилей с логотипом «Медслужба. Неотложная помощь 47» поступили в Лугу в начале июня, - рассказала главный врач Лужской межрайонной больницы Наталья Чистякова. - В настоящее время они уже работают в городе и районе. Две машины прикреплены к детской поликлинике, три к взрослой, а еще две к Оредежской участковой больнице.

Подразделения неотложной помощи помогают разгрузить отделения службы скорой помощи. Во время пандемии врачи и фельдшеры районных поликлиник наблюдают за амбулаторными больными, у которых диагностировали COVID-19 или внебольничную пневмонию. В случае необходимости таких пациентов срочно доставляют в больницы госпитализируют. Помимо этого сотрудники поликлиник оказывают врачебную помощь детям и взрослым на дому в случаях внезапных острых заболеваний и обострениях хронических недугов, когда нет явной угрозы жизни.

В этом году на закупку 210 машин в Ленинградской области было выделено более 237 миллионов рублей. Из них 180 автомобилей уже прибыли в больницы региона, а еще 30 машин поступят в следующем году.

Напомним, региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» рассчитана до 2025 года. Она включает в себя обновление автопарка машин скорой помощи и другого медицинского транспорта, оборудования для поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт и строительство медицинских учреждений, включая сеть новых ФАПов по всей Ленинградской области.