Уголовное дело возбудили за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в поликлинике в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве возбудили уголовное дело из-за незаконной выдачи сертификатов о вакцинации от коронавирусной сотрудником городской московской поликлиники № 64. Об этом в четверг, 12 августа, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Совместно с представителями правоохранительных органов выявлены факты незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудником городской поликлиники № 64. Возбуждено уголовное дело», - говорится в заявлении департамента.

Уточняется, что ведомство Москвы и руководство медицинской организации оказывают необходимое содействие правоохранительным органам для того, чтобы установить виновных, а также все факты и причины произошедшего.

Отмечается, что департамент здравоохранения столицы регулярно проводит проверки методом «контрольной закупки», а также сотрудничает с правоохранительными органами для контроля за выдачей сертификатов. В ведомстве заявляют, что служебное расследование проводится по каждому заявлению и при каждом подозрении на незаконную выдачу сертификата о вакцинации.