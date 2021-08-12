Reuters: США объявят об эвакуации значительной части персонала посольства в Кабуле Фото: REUTERS

Госдепартамент США планирует объявить об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле в связи с наступлением боевиков «Талибан»*.

Как передает агентство Reuters, со ссылкой на источник из числа официальных лиц, в проведении эвакуации помогут американские военные. Для этого в район посольства на временной основе будут переброшены дополнительные силы.

Тем временем боевики движения «Талибан»* объявили о взятии пятого за день крупного города - Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Как писал сайт kp.ru, ранее талибы* заявили о полном взятии под свой контроль одну из крупнейших провинций Афганистана Герат, а также города Кандагар, которое является центром одноименной провинции на юге Афганистана и вторым по величине городом страны.

Напомним, посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. Дипмиссия указала на ограниченные возможности содействовать американским гражданам даже в районе Кабула.