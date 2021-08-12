Более 500 природных пожаров бушуют в Италии из-за антициклона "Люцифер" Фото: REUTERS

В четверг, 12 августа, Пожарная служба Италии сообщила, что за последние 12 часов столкнулась с 528 лестными пожарами, примерно 230 из которых разгорелись на острове Сицилия, а около 100 очагах возгорания находятся в области Калабрия.

В последние дни в Италии установился антициклон, который получил название «Люцифер». Температура воздуха на острове Сицилия в минувшую среду, 11 августа, достигла 48,8°C, что стало новым рекордом для всей Европы.

Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара будет держаться в стране еще в течение нескольких дней, что может привести к распространению огня, а также возникновению еще большего числа очагов возгорания.

Кроме Италии, сложная ситуация с природными пожарами на сегодняшний день наблюдается в Греции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.

Как писал ранее сайт kp.ru, за несколько минувших дней более 65 человек погибли из-за масштабных лесных пожаров на территории Алжира. Власти объявили трехдневный траур по погибшим. Среди жертв возгораний не менее 28 алжирских солдат, которые помогли спасти людей из огня.