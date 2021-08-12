Adidas объявил о продаже Reebok американской компании за 2,1 млрд долларов Фото: REUTERS

Немецкая компания Adidas AG, являющаяся вторым по величине производителем спортивных товаров, продает бренд Reebok за 2,1 млрд евро американской Authentic Brands Group. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Большая часть денежных средств будет выплачена наличными при закрытии сделки, а оставшаяся часть возмещена отсроченным условным платежом», - уточнили в заявлении.

Как ожидается, закрытие сделки должно произойти в первом квартале следующего года. Adidas собирается направить основную часть средств от продажи Reebok на поощрение акционеров.

«Продажа Reebok не повлияет ни на прогнозы Adidas на текущий год, ни на цели компании на период до 2025 года», - сообщили в компании

Adidas приобрел Reebok в 2006 году. Через десять лет Reebok инициировал план по восстановлению позиций, благодаря которому бренд значительно улучшил свою прибыльности, а также свои перспективы роста.

Однако Adidas заявил, что за 15 лет, который компания владела Reebok, возродить бренд не удалось. В феврале 2021 года сообщили о начале продажи Reebok, указав также на то, что бренд сильно пострадал от пандемии: во втором квартале 2020 года выручка Reebok упала на 42 процента.