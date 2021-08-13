Число погибших при стрельбе в Плимуте увеличилось до шести человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Плимуте на юго-западе Англии по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого, погибли при стрельбе.

- Шесть жертвах, включая подозреваемого... Две женщины и двое мужчин скончались от полученных ранений на месте. Еще один гражданин, предположительно, который был нападавшим, также скончался на месте происшествия. Все, предположительно, погибли от огнестрельных ранений. Еще одна гражданка, получившая на месте случившегося медпомощь, скончалось в больнице, - говорится в сообщении полиция графств Девон и Корнуолл в Facebook.

Напомним, ранее было известно только о пяти жертвах в британском городе Плимут. По данным службы скорой помощи Юго-Западной Англии, там произошло "серьезное ЧП". По данным телеканала Sky News, речь может идти о перестрелке, в результате которой погибли несколько человек.