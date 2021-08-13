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В мире13 августа 2021 5:32

NASA планирует создать группу для расследования инцидента с модулем "Наука"

Специалисты намерены сосредоточатся на сотрудничестве с российскими коллегами
Источник:kp.ru
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Нацуправление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено создать специальную экспертную группу, которой предстоит заниматься расследованием инцидента с модулем "Наука" на Международной космической станции (МКС).

Отмечается, что состав группы будет сотрудничать с российскими коллегами. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

- Формируется группа по расследованию (инцидента) для оценки деятельности. Будет определен состав команды и масштаб расследования, - сообщили в космическом ведомстве.