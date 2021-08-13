NASA планирует создать группу для расследования инцидента с модулем "Наука"

Нацуправление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено создать специальную экспертную группу, которой предстоит заниматься расследованием инцидента с модулем "Наука" на Международной космической станции (МКС).

Отмечается, что состав группы будет сотрудничать с российскими коллегами. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

- Формируется группа по расследованию (инцидента) для оценки деятельности. Будет определен состав команды и масштаб расследования, - сообщили в космическом ведомстве.