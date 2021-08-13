Россияне считают самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера Фото: Андрей КАРА

Россияне считают самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера. Более половины опрошенных жителей страны заявили, что тяжелее всех остальных профессия медика. Об этом в пятницу, 13 августа, свидетельствует исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

- От врачей требуется владение огромным количеством важных навыков. У медиков должны быть превосходные знания в различных областях науки, умение связывать физиологические процессы с конкретной клинической картиной, - прокомментировал результаты опроса глава направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко.

Около трети респондентов сообщили, что считают самой сложной профессию космонавта. Еще 32 процента россиян указали на сложность работы шахтеров. Трудности профессии саперов выделили 30 процентов участников исследования, 26 процентов назвал пожарных, 24 процента – пилотов воздушных судов, а 23 процента – преподавателей.

15 процентов опрошенных жителей России считают одной из самых сложных работу водолаза, 13 процентов – программиста, 12 процентов – деятельность военнослужащих. Другие профессии получили менее десяти процентов голосов, пишет РИА Новости.

При этом более половины респондентов отметили, что уровень сложности профессий больше всего зависит от высокого уровня ответственности, еще 41 процент указали на высокий уровень опасности для жизни и здоровья, 38 процентов - эмоциональный накал в работе. Для остальных опрошенных основными критериями для выбора самой сложной профессии стали высокие требования к квалификации и постоянное обучение, тяжелые условия труда, ненормированный график и низкий уровень заработной платы.