Россиянам, отдохнувшим на египетских курортах, организовали 15 пунктов досмотров в аэропорту Фото: Shutterstock

В августе 2021 года, после шестилетнего перерыва, Россия возобновила авиасообщение с туристической частью Египта. Первые отдыхающие уже успели насладиться отдыхом и возвращаются в домой. Туристы делятся, что в аэропортах Египта организовано целых 15 пунктов досмотров для тех, кто садится на российские самолеты. На каждом пропускают в порядке очереди по одному человеку и приходится ждать. Так что прибывать в аэропорт лучше за пять часов до рейса.

Для граждан РФ создан отдельный коридор для прохождения предполетных процедур. Стеклянной стеной отгорожена зона ожидания посадки в самолет, а перед каждая личная вещь пассажиров из ручной клади отдельно проверяется.

Что касается самих туристов, то их ощупывают с ног до головы. Даже из автобусов, которые подвозят пассажиров к самолету, разрешается выходить только по одному. Перед этим сотрудники аэропорту проверяют посадочный талон и паспорт.

В отелях контроля не меньше. Все въезжающие на территорию автобусы проходят рамки-сканеры и ленты-интроскопы, а после осматриваются собаками.

Вещи туристов проверяют ленте интроскопического досмотра. А в некоторые отели запрещен вход посторонним, туристы могут войти только после проверки документов.

Сейчас на курорт выполняют рейсы 522-местные Boeing 747 авиакомпании «Россия» и 300-местные Airbus A330 Egyptair. Самолеты отправляются из загруженные на 100%, из Египта пока возвращается мало людей и поэтому столь тщательная система досмотра в воздушных гаванях не приводит к проблемам. Но уже 18-20 августа туры подойдут к концу и загрузка самолетов на обратный рейс тоже будет полной.

В этот момент, прогнозируют эксперты, могут начаться сложности.

- Ужесточение мер по обеспечению безопасности могут обернуться коллапсом, если будет большое число пассажиров. Нужно либо расширять пропускную способность, либо упрощать процедуры, связанны с контролем. На начальных этапах упрощение маловероятно, сейчас к вопросу приковано пристальное внимание, - отметил в беседе с «Известиями» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Пока еще у россиян есть шанс понежиться на египетских берегах за 35-40 тысяч рублей. Именно в такую сумму обойдется путевка в четырехзвездочный отель по системе «все включено» с вылетом из Москвы. Вылет из других регионов обойдется дороже, сообщает ФАН.