Депутат Федоров предложил запретить причастным к экстремизму размещать рекламу в СМИ Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к генпрокурору Игорю Краснову с предложением запретить людям, причастным к экстремизму, размещать рекламу в СМИ и сети интернет.

В своем письме парламентарий обращает внимание прокурора на то, что президент подписал закон, запрещающим данной категорию граждан участвовать в выборах в качестве кандидатов. Но несмотря на это ограничение они могут продолжать популяризировать свои идеи с помощью рекламы, в том числе политической. Учитывая изложенные факты, депутат предлагает запретить размещать рекламу людям, причастным к экстремистским организациям.

- В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения соответствующего запрета, - цитирует RT текст обращения.

Ранее в России предложили изымать загранпаспорта у должников. Документов лишатся люди, которые не платят по обязательствам. Изымать документ разрешат судебным приставам. Они же будут хранить паспорт до того момента, пока долг не будет погашен, сообщает ФАН.