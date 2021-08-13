Число погибших из-за наводнений на севере Турции возросло до 27 Фото: REUTERS

Число погибших из-за сильных наводнений на севере Турции возросло до 27 человек. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает местное правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в настоящее время спасатели продолжают одного пропавшего без вести жителя провинции Бартын.

- В результате наводнений на севере в провинции Кастамону погибли 25 человек, еще двое стали жертвами стихии в провинции Синоп. Продолжаются поиски одного пропавшего без вести, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, 11 августа текущего года сильные ливни на территории Турции привели к наводнениям и селям в некоторых северо-восточных провинциях государства. На улицах городов образовались грязевые потоки, вода нанесла значительный ущерб жилым домом, автомобилям и инфраструктуре. Вчера в турецкой в провинции Кастамону прошла эвакуация жителей.