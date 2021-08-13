Ипотека для семейных

Сегодня в России существуют десятки жилищных программ с господдержкой, но одной из наиболее популярных остается «Семейная ипотека». С момента запуска в 2018 году ей воспользовались почти 170 тыс. семей. Подробные условия размещены на официальном сайте ДОМ.РФ - оператора программы.

Новый оператор, новые условия

Изначально оператором «Семейной ипотеки» был Минфин России, но с февраля 2021 года эта функция была передана Институту развития в жилищной сфере, который имеет большой опыт работы с программами господдержки. Сегодня именно он осуществляет распределение федеральных средств среди банков и контролирует эффективность их использования.

Одновременно с этим в 2021 году были значительно расширены условия программы – ее распространили на семьи с одним ребенком (если он родился после 1 января 2018 года). Также были созданы условия для расширения списка банков – участников программы.

Много целей – одна программа

«Семейная ипотека» является одной из самых универсальных программ в жилищной сфере. Льготный кредит по ставке до 6% можно направить на широкий спектр целей. К их числу относятся покупка жилья на первичном рынке (то есть готовых или строящихся квартир), приобретение или строительство частного дома или рефинансирование старых ипотечных кредитов. А на Дальнем Востоке программа позволяет купить и вторичное жилье.

Ниже рынка

В среднем использование семейной ипотеки позволяет не только уменьшить ежемесячный платеж, но и сэкономить сотни тысяч рублей на переплате по процентам.

Узнать подробнее о всех льготных программах можно на информационном портале о жилье спроси.дом.рф.