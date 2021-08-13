Ипотека станет еще доступнее

Заемщиков ожидают более выгодные ипотечные продукты. Об обновлении продуктовой ипотечной линейки сообщил пресс-центр Банка ДОМ.РФ. Изменения коснутся всех основных программ льготного кредитования с первоначальным взносом от 15% до 30%, включая «Семейную ипотеку» и Льготную ипотеку на новостройки. Снижение составит до 0,75 п.п. Кроме того, на привлекательных условиях можно будет оформить кредит на покупку квартиры на этапе строительства или готового жилья, а также перекредитоваться.

Это стало возможным благодаря тому, что Банк ДОМ.РФ внимательно следит за макроэкономическими изменениями и действиями Банка России, реагирует на новые вводные, возникающие на рынке и незамедлительно отражающиеся на ипотечных кредитах. По мнению директора Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игоря Ларина, проводимая регулятором кредитно-денежная политика приведет к снижению инфляции, что в итоговом счете отразится в понижении ставок.

На дополнительное снижение ставок могут рассчитывать и «Зарплатные клиенты», а также те, кто подтвердит доход и занятость в электронной форме выпиской из ПФР.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно самым удобным и быстрым способом – онлайн по ссылке. Решение по заявке скорее всего будет принято мгновенно. По крайней мере, так происходит в 80% случаев. Оплата кредита - по карте, без комиссий, проволочек и затруднений. Еще и 10% кэшбек накинут при бронировании отелей, и 5% при покупках в категориях «Путешествия», «Образование» и «Дом». Остальные траты тоже принесут возврат средств в размере 0,5%. Приятные бонусы для клиентов, оформивших ипотеку в банке, также предусмотрены.