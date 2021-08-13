Полиция задержала двух пособников сбежавших из изолятора в Истре заключённых Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали двух пособников сбежавших из изолятора в Истре заключённых. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.

- Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых подозревают в пособничестве к совершению побега пяти человек из-под стражи. Дело возбуждено по части пятой статьи 33 и части второй статьи 313 Уголовного кодекса России, - отметила она в ходе беседы с журналистами.

Напомним, 6 августа пятеро заключенных, сбежали из изолятора в Истре, и прибыли к знакомому в Лобне, который передал им деньги, мобильный телефон и другие вещи. На протяжении суток беглецы жили на территории его домовладения, после чего двое из них переехали в квартиру своего знакомого в Подольске, где и находились до момента задержания. Третий заключенный сам сдался правоохранительным органам в минувший четверг.