В Казани фанаты «Рубина» на матче с польским «Ракувом» выступили против действий полиции

Фото: vk.com/fcrk

В этот четверг, 12 августа 2021, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в рамках квалификационного раунда Лиги конференций местный «Рубин» встретился с польским «Ракувом». При этом пришедшие казанские футбольные фанаты решили активно не поддерживать свою команду – часть игры они стояли на трибунах спиной к полю положив руки за голову.

Таким образом, болельщики выступили против действий полиции. Фанатам не разрешили пронести на стадион баннер и флаги.

Из-за этого первый тайм прошел в абсолютной тишине на трибунах. В итоге во время перерыва игрок «Рубина» Солтмурад Бакаев подошел к фанатам и попросил их поддержать команду.

Во начале второго тайма с трибун прозвучало несколько кричалок, но после болельщики вновь замолчали. Сообщает Inkazan.

- Весело как в театре! Извините нас. Вперед команда, мы с тобой! – гласит сообщение в группе болельщиков в Telegram.

Вот только «Рубин» так и прошел вперед. Казанцы проиграли со счетом 1:0 и вылетели из Лиги конференций.