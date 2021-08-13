Тестирование записи в детский сад через портал «Госуслуг» начнется в сентябре 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тестирование обновленной услуги по записи детей в детские сады через единый портал «Госуслуг» начнется с сентября текущего 2021 года в нескольких российских регионах. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в приветственном видеобращении участникам форума «Цифровая эволюция».

- С 1 сентября этого года в нескольких регионах государства начинается тестирование обновленной услуги по записи в детский сад. Данная услуга будет осуществляться централизованно через федеральный портал государственных и муниципальных услуг. Это должно отразиться на улучшении ее качества, - отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко добавил, что также с осени появится возможность записать ребенка в кружки и секции через портал «Госуслуг». Так в 2021 году в России будет проходить тестирование обновленной услуги по приему заявлений в первый класс.