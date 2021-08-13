В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор зафиксировал превышение хлороформа в питьевой воде Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Нижнетагильский Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимых значений канцерогена хлороформа на Верхне-Выйском и Черноисточинском водохранилищах.

В минувшем году показатель по алюминию оценивался на основе 55 проб в Верхне-Выйском гидроузле. Минимальная концентрация металла в воде составила 0,04 мг/дм3, максимальная — 0,12 мг/дм3 при норме в 0,5 мг/дм3.

В разводящей сети специалисты провели 66 исследований, на основании которых стало известно, что минимальный показатель составил 0,04 мг/дм3, максимальный — 0,099 мг/дм3.

На гидроузле в Черноисточинске за год отобрали 808 проб на содержание алюминия. Минимальная концентрация — 0,04 мг/дм3, максимальная — 0,49 мг/дм3. В разводящей сети проведено 147 исследований. Минимальная концентрация — 0,04 мг/дм3, максимальная — 0,49 мг/дм3.

Специалисты Роспотребнадзора уточняют, что по новым СанПинам, которые действуют с 2021 года, норматив по алюминию изменился с 0,5 на 0,2 мг/дм3. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В 2021 году изменилось значение по предельно допустимой концентрации хлороформа в воде с 0,2 до 0,06 мг/дм3, из-за чего надзорное ведомство зафиксировало превышение по показателям 4-хлористого углерода и хлороформа.

Напомним, что хлороформ является ядовитым веществом, образующимся в результате реакций нескольких органических соединений и продуктов метаболизма биопленки и водорослей.

Это вещество пагубно влияет на организм человека. Проявляется в виде сыпи, шелушения и раздражениях на коже.