В Кремле разделяют призыв «Альянса патриотов Грузии» к улучшению отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти разделяют призыв «Альянса патриотов Грузии» к улучшению отношений между двумя государствами. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. По словам представителей президентской администрации, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление связей с российской стороной, несмотря на «все потуги русофобов и радикалов».

- Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва, - отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, накануне лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» обратились к российскому президенту Владимиру Путину с открытым письмом. В письме главе РФ они попросили о содействии в восстановлении добрососедских и открытых российско-грузинских взаимоотношений.