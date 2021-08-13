Голикова: К осени 2021 Россия выйдет на допандемические показатели безработицы

Голикова: к осени России должна выйти на допандемические показатели занятости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скорее всего, уже к осени этого года Россия выйдет на допандемический уровень занятости. С таким прогнозом выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

- Мы достаточно хорошо движемся, мы сегодня можем уже утверждать и практически уверены в том, что выйдем к осени, как нам ставил задачу президент, на допандемические показатели занятости, но есть "но", которое связано с молодежной занятостью, - сказала она на заседании "Единой России" по обсуждению программ капремонта школ.

По словам Голиковой, порядка 60% россиян до 24 лет остаются экономически неактивными.

По итогам 2020 года уровень безработицы среди молодежи в Европе составлял чуть более 20%, в России 17% и в США почти 15%. Но если по показателям безработицы РФ находится с этими странами примерно в одном ряду, то по уровню вовлечения молодежи в экономику пока существенно отстает.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков также говорил о том, что безработица в стране возвращается к допандемическим показателям. По его словам, сейчас уровень безработицы составляет 4,8%, а до пандемии он был в районе 4,6-4,7%. Этих показателей Россия планировала достичь к концу 2021 года.