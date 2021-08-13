Захарова: МИД РФ разъяснил BBC причину непродления визы их корреспонденту

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России подробно объяснило представителям BBC ситуацию с непродлением российской визы корреспонденту данного издания, работающему в Москве. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как отметила дипломат, западные СМИ «оживились» в связи с этим случаем и просят прокомментировать ситуацию о том, что британскому корреспонденту, работающему в Москве, не продлили визу.

Захарова напомнила, что МИД РФ неоднократно предупреждало об ответе «на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии». По ее словам, «англосаксонская медиагруппа» не обращала внимание на эти сообщения. «А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», - добавила она.

«Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщил Bloomberg, британский корреспондент должна будет покинуть территорию России до 31 августа, когда истекает срок её визы.