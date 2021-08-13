Минцифры собирается сделать мобильное приложение госслужащего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минцифры России собирается в 2022 году сделать мобильное приложение для госслужащих, а также намерено создать специальный сервис для удаленной работы чиновников. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Олег Качанов, выступая на форуме «Цифровая эволюция» в пятницу, 13 августа.

«Для госслужащих мы все-таки хотим сделать в следующем году мобильное приложение госслужащего, то есть у нас есть мобильное приложение для обычных граждан… хорошо бы, чтобы для них электронные сервисы были доступны, как и для всех остальных граждан, обеспечивающие удобство взаимодействия с кадровыми службами, со своими органами власти», - заявил глава Минцифры.

Качанов также сообщил, что для госслужащих также собираются создать сервис для совместной и удаленной работы. По его словам, речь идет о «типовом автоматизированном рабочем месте», который станет полным аналог корпоративного рабочего места: корпоративный портал, мессенджер, почта, ВКС (видеоконференцсвязь - ред.), средства работы с документами».

Согласно представленному плану, сервисами совместной и удаленной работы к 2022 году собираются обеспечить десять федеральных органов исполнительной власти. К 2024 году планируют, что все служащие в органах государственной власти будут использовать «защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного программного обеспечения».