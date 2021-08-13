Президент Литвы расширил права военных, привлеченных к охране границы с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет, расширяющий полномочия военных, привлеченных к охране белорусской границы и высылке мигрантов. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба президентского дворца.

Как отмечается, глава государства в своем решение учитывал «сложившуюся ситуацию» и тот факт, что число «иностранцев, незаконно пересекающих границу, выросло в этом году в несколько раз».

«Президент решил предоставить военным право, обеспеченное законом, работать вместе с сотрудниками Службы охраны границы и Службы общественной безопасности и эффективно управлять миграционным кризисом», – приводит Sputnik Литва заявление пресс-службы президента.

Отмечается, что военные получат право применять предусмотренные законом меры в отношении незаконно пересекающих белорусско-литовскую границу, а также задержанных или находящихся в местах размещения мигрантов и лиц, способствующих незаконной миграции.

Документ будет внесен в парламент для утверждения на ближайшем заседании.

Напомним, ранее литовские власти пообещали мотивационную выплату в размере 300 евро нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в республику через Белоруссию и согласившимся вернуться на родину. Незадолго до этого президент Литвы в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что страны ЕС должны дать отпор миграционной атаке Белоруссии, которая якобы направляет через свою территорию трафик нелегалов.