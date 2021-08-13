ВТБ улучшил условия по вкладам для зарплатных клиентов

Банк ВТБ объявил о повышении процента по вкладам для зарплатных клиентов. Открыв до 31 декабря 2021 года новый вклад «Надежная основа», они получают на размещённые средства надбавку в 2,1 процентных пункта. При этом доходность возрастает до 7,5% годовых.

Надбавка предоставляется всем клиентам, получающим зарплату на карту банка ВТБ, при условии открытия нового вклада «Надежная основа» (его доходность составляет 4,4% годовых с учетом капитализации). Если к Мультикарте ВТБ подключена опция «Сбережения», доходность на размещённые средства в итоге повышается до 5,4%. С акцией «Прибавка к зарплате» итоговая доходность по вкладу для зарплатных клиентов вырастает уже до 7,5% годовых.

По словам начальника управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гарифа Ромашкина, Мультикарту банка для получения заработной платы сегодня используют более семи миллионов человек.

– При разработке своих продуктов мы всегда учитываем запросы клиентов, поэтому новое предложение даст им дополнительные преимущества в накоплении средств и обеспечит повышенный доход при размещении денег на вкладе. Учитывая, что специальные условия распространяются и на участников программы лояльности «Мультибонус», при покупках по карте клиенты смогут зарабатывать бонусы, а затем распоряжаться ими по своему усмотрению, самостоятельно выбирая категорию вознаграждения, - отметил Гариф Ромашкин.

Кроме увеличенной доходности по вкладам зарплатные клиенты ВТБ также получают повышенный кэшбек. Для участников программы лояльности «Мультибонус», выбравших в качестве бонуса опцию Cash back, Путешествия, Коллекция или Инвестиции, он составляет до 1,5% от суммы покупки вне зависимости от объема средств, потраченных по карте. Раньше кэшбек в таком размере клиентам был доступен только при подключении платной опции (за 249 рублей) и ежемесячных покупках по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей.

Открыть новый вклад можно любым удобным способом: в одном из отделений ВТБ, в интернет-банке или через мобильное приложение ВТБ Онлайн. Клиент может открывать неограниченное число депозитов. Срок размещения вклада составляет 370 дней, минимальная сумма - 30 тысяч рублей. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно, надбавка в рамках акции «Прибавка к зарплате» будет выплачена единоразово после окончания срока вклада. При этом по условиям размещения частичное снятие, пополнение и продление не предусмотрено.