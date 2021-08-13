Минпросвещения РФ разработает новые программы по подготовке водителей Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство просвещения России разрабатывает новые примерные программы для профессиональной подготовки водителей разных категорий. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется в заявлении министерства, экспертный центр «Движение без опасности» разработает новые примерные программы переподготовки по заказу Института развития профессионального образования. Отмечается, что новые программы «позволят повысить уровень знаний и навыков начинающих водителей».

Также сообщается, что работа ведётся в рамках проекта «Разработка программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий на 2021 год».

На сегодняшний день планируют разработать проекты примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств пяти категорий – А, В, С, D и М, шести подкатегорий А1, В1, С1, D1, Tm и Tb, а также специальных категорий для управления автомобилями с прицепом CE, С1Е, DE и D1Е.

«В примерных программах также будут учтены особенности управления транспортным средством с высокой степенью автоматизации», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее МВД РФ сообщило, что пересмотрит порядок сдачи экзамена на водительские права. Ведомство собирается уточнить действия экзаменатора и кандидата в водители на практическом экзамене