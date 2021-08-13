Онищенко назвал правильной отмену обязательной удаленки в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве отменили требование об обязательной удаленке для 30% сотрудников компаний. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал решение городских властей и отметил, что людям стоит как можно скорее решить вопрос с вакцинацией.

Депутат подчеркивает, что мир учится жить в условиях пандемии, нужно работать и пополнять бюджеты.

- Муниципальные власти Москвы проанализировали обстановку и считают, что сегодня тот уровень заболеваемости, который позволяет это сделать, - говорит Геннадий Онищенко в беседе с Life.ru.

Он отметил, что сидя дома нельзя быть наверняка уверенным, что не заболеешь. «Люди болеть будут, если не будут прививаться». Единственный способ вернуться к нормальной жизни всему миру – это пройти вакцинацию.

- Все знают, что прививки бесплатны. Так вот, если они привьются, то не будут болеть, - подчеркнул собеседник издания.

В свою очередь глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов тоже поддержал решение об ослаблении режима в столице.

- Исходя из тех данных, которые имеются сегодня официально, у руководства Москвы есть основания принять соответствующее решение, - прокомментировал политик RT.

Напомним, с 13 августа в Москве отменяется требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций на дистанционную работу. Пандемия в столице отступает благодаря массовой вакцинации и снижению количества заболевших коронавирусом.