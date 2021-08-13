В Белоруссии сообщили о готовности к перевалке калийных удобрений через морские порты РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск изучает альтернативные маршруты перевалки калийных удобрений, и к декабрю текущего года экспортные поставки продукции могут быть перенаправлены с Литвы в российские порты. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Ранее литовский министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис сообщил, что, согласно его оценкам, экспорт через Литву удобрений из Белоруссии, производители которых попали под американские санкции, прекратится в декабре этого года.

«Есть альтернативы. Мы сейчас в плотном контакте находимся с российскими партнерами … к этому времени мы будем полностью готовы к перевалке калийных удобрений через альтернативные точки», - заявил премьер-министр Белоруссии.

Головченко отметил, что на сегодняшний день Литва не уведомила о возможности прекращения к декабрю приема калийных удобрений из Белоруссии, а он изнал об этой возможности их СМИ.

«Непонятно, это частное мнение или государственное. В любом случае мы понимали, что с учетом недружественной политики, которую в последнее время проводит Литва, этот вариант надо было иметь ввиду», - заявил он, добавив, что альтернативные маршруты поставки удобрений прорабатываются.

Премьер-министр республики указал на поддержку российского правительства в данном вопросе, и выразил уверенность в возможности найти специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, «которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки удобрений».

Кроме того, по его словам, потери Литвы в случае отказа от транспортировки грузов из Белоруссии составят около 100 миллионов евро.

По данным Литвы, только финансовые потери Клайпедского государственного морского порта Литвы в результате прекращения транзита калийных удобрений из Белоруссии составят примерно 18 млн евро.