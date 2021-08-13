Бизнес попросил правительство заморозить акцизы на алкоголь до 2024 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство и Министерство финансов РФ с просьбой о заморозке акцизов на алкоголь до 2024 года.

Как сообщает ТАСС, в письме «Члены Российского союза промышленников и предпринимателей - крупнейшие производители алкогольной продукции, в т. ч. крупнейшие налогоплательщики в регионах присутствия» обращаются к правительству и ведомству с просьбой «сохранить утвержденные президентом РФ ставки акциза на алкоголь в 2022 - 2024 годах, а также рассмотреть возможность заморозки акциза в перспективе трех лет».

Авторы письма отмечают, что за период заморозки акциза различные категории алкоголя продемонстрировали позитивную динамику в части занятости, а также объемов производства и налоговых отчислений.

«Стабилизация объемов производства и постепенный рост его уровня, в частности благодаря заморозке ставки акциза и повышению уровня легальности алкогольного рынка, увеличили объем отчислений в бюджет», - говорится в тексте письма, где также отмечается, что это привело к созданию дополнительных рабочих мест в российских регионах, «при одновременном снижении потребления алкоголя на душу населения и отсутствии негативных социальных последствий».

Кроме того сообщается о том, что критически негативный прогноз состояния отрасли в перспективе 2022-2024 годах даже при текущих принятых ставках акциза сформировали такие факторы, как значительные ограничения каналов продаж из-за коронавируса, сокращение ресторанного рынка (на 20,7 процентов в прошлом году по данным Росстата), общее снижение экономической активности и уровня доходов населения (на 3 процента в 2020 году по данным Росстата) и многое другое.