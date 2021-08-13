Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика13 августа 2021 17:54

Бизнес попросил правительство заморозить акцизы на алкоголь до 2024 года

РСПП говорит о критически негативном прогнозе состояния отрасли
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бизнес попросил правительство заморозить акцизы на алкоголь до 2024 года

Бизнес попросил правительство заморозить акцизы на алкоголь до 2024 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство и Министерство финансов РФ с просьбой о заморозке акцизов на алкоголь до 2024 года.

Как сообщает ТАСС, в письме «Члены Российского союза промышленников и предпринимателей - крупнейшие производители алкогольной продукции, в т. ч. крупнейшие налогоплательщики в регионах присутствия» обращаются к правительству и ведомству с просьбой «сохранить утвержденные президентом РФ ставки акциза на алкоголь в 2022 - 2024 годах, а также рассмотреть возможность заморозки акциза в перспективе трех лет».

Авторы письма отмечают, что за период заморозки акциза различные категории алкоголя продемонстрировали позитивную динамику в части занятости, а также объемов производства и налоговых отчислений.

«Стабилизация объемов производства и постепенный рост его уровня, в частности благодаря заморозке ставки акциза и повышению уровня легальности алкогольного рынка, увеличили объем отчислений в бюджет», - говорится в тексте письма, где также отмечается, что это привело к созданию дополнительных рабочих мест в российских регионах, «при одновременном снижении потребления алкоголя на душу населения и отсутствии негативных социальных последствий».

Кроме того сообщается о том, что критически негативный прогноз состояния отрасли в перспективе 2022-2024 годах даже при текущих принятых ставках акциза сформировали такие факторы, как значительные ограничения каналов продаж из-за коронавируса, сокращение ресторанного рынка (на 20,7 процентов в прошлом году по данным Росстата), общее снижение экономической активности и уровня доходов населения (на 3 процента в 2020 году по данным Росстата) и многое другое.