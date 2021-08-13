Пособник сбежавших из Истры заключенных кормил их колбасой в сарае и дал 3 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности побега заключенных из ИВС в Истре. Покинув стены изолятора пятеро преступников направились в Лобню. Здесь жил 39-летний знакомый и земляк одного из беглых заключенных, Ивана Цуркану. К тому же, сам Цуркану раньше тоже жил в этом городе и работал на местном строительном рынке, поэтому не удивительно, что выбор пал на данный подмосковный город.

Знакомый заключенного не отказал преступникам в помощи и укрыл их в сарае на приусадебном участке. Постояльцев он накормил колбасой, дал три тысячи рублей и снабдил мобильным телефоном.

Как сообщает сайт mk.ru, про 39-летнего мужчину, к которому обратились зэки в первые часы после побега, известно, что у него двойное гражданство – Российской Федерации и Молдовы.

Через некоторое время беглецы поняли, что оставаться на одном месте опасно и попросили о помощи другого знакомого. 36-летний мужчина отвез на своей машине преступников в Подольск, где 11 августа Иван Цуркану и Денис Грозаву задержали на съемной квартире у земляков.

12 августа полицейским в городе Истра сдался третий сбежавший – Николай Тетеря. А на свободе пока остаются двое опасных преступников - Александр Бутнару и Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Маругова.

14 августа силовики задержали двух пособников преступников – того, что довозил их на машине и того, что поделился деньгами. Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий отметила, что им грозит уголовное дело за помощь беглецам.

Представитель ведомства напомнила всем, что за пособничество бежавшим из-под стражи преступникам грозит серьезное наказание.