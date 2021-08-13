Экономист предостерег неопытных россиян от покупки акций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак предостерег неопытных россиян от игры на бирже. Возможно, это самый верный способ приумножить сбережения, но и самый рискованный. Тому, кто не разбирается в тонкостях, легко лишиться всех активов.

- Если у человека возникает проблема, куда вложить деньги, то его можно поздравить. В большинстве случаев у людей другая проблема: в конце денег остается очень много месяца. Надежнее всего будет инвестировать в землю, но не в недвижимость. Либо создать би-валютнуюкорзину, - говорит экономист в беседе с ФАН.

Можно купить швейцарские франки, китайские юани, британские фунты и японские иены. Они демонстрируют к рублю лучшую динамику, чем привычные россиянам евро и доллар.

- Хотел бы предостеречь от инвестиций в различные акции, облигации и прочие ценные бумаги. Если любите азарт, то можно попробовать. Но если нет понимания, как инвестировать, лучше купить себе швейцарские франки и спать спокойно, - заключил эксперт.

В свою очередь финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова посоветовала не заниматься инвестированием тем, у кого на выплаты по долгам приходится 50% ежемесячного дохода и более. Лучше направлять свободные средства на досрочное погашение долгов, пишет газета "Известия".