Российский Ил-112В совершил первый перелет из Воронежа в Подмосковье. Фото: ПАО «Ил»/Дивизиона транспортной авиации ОАК.

Российский военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый перелет из Воронежа в Подмосковье. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная организация (ОАК).

Управляющий директор Воронежского авиастроительного объединения (ВАСО) Фарит Шарафеев отметил, что это важное событие как для завода, так для всего российского самолетостроения. Кроме того, уточняется, что самолет примет участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Мы гордимся тем, что первый опытный военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный на Воронежском авиационном заводе, примет участие в важнейшем ежегодном военном событии страны», - заявил управляющий директор ВАСО в пятницу, 13 августа.

Первый полет самолёта Ил-112В состоялся в марте 2019 года на аэродроме Воронежского авиастроительного объединения. Первая пробная рулежка лайнера состоялась в декабре 2018 года, а его первая выкатка прошла в ноябре того же года.