Лавров выступил с инициативой учреждения в России Дня поисковика

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 13 августа, выдвинул инициативу об учреждении в стране нового праздника - Дня поисковика.

«Сегодня мне в голову пришла такая идея: предложить учредить День поисковика», - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что поисковики выполняют очень «важную и благородную миссию», указав также на то, что на состоявшемся на днях заседании штаба общественной поддержки «Единой России» поисковики были обширно представлены «как растущий сегмент гражданского общества».

Глава внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что музей «Самбекские высоты», где 13 августа он встречался с победителями и призерами Олимпийских игр, а также с представителями гражданского общества, создавался на пожертвования граждан, а инициаторами создания этого музея были именно ветераны поискового движения. По его словам, подобный подход говорит о том, что в «российском народе глубоко укоренилось уважение к своей истории».

Пока День поисковика уже отмечается на региональном уровне в Смоленской и Московской областях.