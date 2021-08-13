Кузнецова высказалась против принудительной вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова выступила против принудительной вакцинации от коронавируса школьников, несовершеннолетних и взрослых.

«Безусловно мы против всяческой принудительной вакцинации не только школьников и несовершеннолетних, но и всех вне зависимости от возраста», - заявила полпред в пятницу, 13 августа.

По ее словам, никакой принудительной вакцинации быть не должно, а может быть «только убеждение, объяснение, ответы на возникающие вопросы и диалог, если необходимо». Кузнецова также отметила, что по отношению к тем, кто не вакцинируется от коронавируса, никаких «санкций быть не должно».

Ранее Кузнецова заявила, что родители несовершеннолетних должны принимать решение о прививках своего ребенка от коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не выступает за придание вакцинации от коронавирусной инфекции обязательного характера, но считает прививки необходимыми. В организации отметили, что наилучший результат достигается тогда, когда привиты люди, входящие в приоритетные группы, и когда у них есть достоверная информация, на основе которой можно сделать выбор, касающийся вакцинации.