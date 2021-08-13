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Политика13 августа 2021 20:03

BBC призывает Россию пересмотреть решение о непродлении визы корреспонденту издания

Журнал заявляет о посягательстве на свободу СМИ
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сара Рейнсфорд. Фото: видео YouTube ATN: новости Беларуси и мира

Сара Рейнсфорд. Фото: видео YouTube ATN: новости Беларуси и мира

BBC призывает Россию пересмотреть свое решение о непродлении визы корреспонденту издания Сару Рейнсфорд, которая работает в Москве. Британское издание заявляет, что речь идет о высылке корреспондента, что является «прямым посягательством на свободу СМИ».

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство России подробно объяснило представителям BBC ситуацию с непродлением российской визы корреспонденту данного издания, работающему в Москве. Как писал Bloomberg, британский корреспондент должна будет покинуть территорию России до 31 августа, когда истекает срок её визы.