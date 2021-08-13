Президент Латвии посоветовал мигрантам просить убежище в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия является безопасной страной для мигрантов, поскольку в этой республике соблюдаются права людей из третьих стран. Такое заявление сделал президент Латвии Эгилс Левитс, посоветовав мигрантам просить убежища в Белоруссии.

«С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси», - сказал ливийский лидер после встречи с премьер-министром прибалтийской республики Кришьянисом Кариньшем.

Левитс также отметил, что для властей Латвии укрепление границы и безопасность страны должны быть абсолютным приоритетом, и стоят на первом месте.

Напомним, ранее Латвия объявила о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за большого наплыва нелегальных мигрантов в страну.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 августа, в соседней прибалтийской республике – Литве президент Гитанас Науседа подписал декрет, расширяющий полномочия военных, привлеченных к охране белорусской границы и высылке мигрантов. Ранее литовские власти пообещали мотивационную выплату в размере 300 евро нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в республику через Белоруссию и согласившимся вернуться на родину.