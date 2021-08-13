Росстат: рост ВВП России во втором квартале 2021 составил 10,3%

Росстат: рост ВВП России во втором квартале 2021 предварительно составил 10,3% Фото: REUTERS

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России во втором квартале текущего года по предварительным оценкам составил 10,3 процента на годовом уровне. Таким образом, по темпам роста страна обогнала США, где в апреле - июне ВВП вырос на 6,5 процента. Такие данные представил Росстат.

Как уточнили в ведомстве, в расчетах использовали индикаторы статистики по разным отраслям, в некоторых из которых был отмечен заметный рост. Так, показатели пассажироборота увеличились на 250 процентов, а сектор водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов вырос на 30 процентов.

Кроме того, розничный товарооборот прибавил почти на четверть (23,5 процента), а оптовый - на 19,8 процента. Рост обрабатывающих производств составил 11,4 процента, грузооборот увеличился на 9,9 процента, а добыча полезных ископаемых - на 7,8 процента.

Ранее Росстат подтвердил оценку падения ВВП России в первом квартале 2021 года на уровне 0,7 процента в годовом выражении.

Напомним, незадолго до этого Минэкономразвития заявило о замедлении восстановительного роста ВВП России. В Ведомстве отметили, что ожидают данных за июль текущего года для уточнения своей оценки.