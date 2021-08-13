На военной базе под Вашингтоном объявили тревогу из-за мужчины с оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование американской военной базы «Анакостиа-Боллин», которая расположена в районе Вашингтона, предупредила свой личный состав о возможном присутствии на территории мужчины с оружием.

«Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, бегите. Если нет, прячьтесь», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте военного объекта.

Охрана блокировала базу. В целях предосторожности ведущие к базе дороги также перекрыты. Подозреваемого описывают как чернокожего мужчину среднего роста с сумкой Gucci.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 августа стрельба произошла около платформы у ближайшей к Пентагону станции метрополитена. Оборонное агентство Министерства обороны США заявило, что здание Пентагона блокировано по причине инцидента в транзитном центре военного ведомства. Граждан попросили избегать данного района. Позже преступник был ликвидирован сотрудниками охраны.