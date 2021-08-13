Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Июль текущего года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений за погодой. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов.

Согласно данным ведомства, фиксируемая им общая температура поверхности земли и океана в июле этого года была на 1,67 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая в среднем 15,8 градуса Цельсия.

Как писал сайт kp.ru, в последние дни в Италии установился антициклон, который получил название «Люцифер». Температура воздуха на острове Сицилия достигала 48,8°C, что стало новым рекордом для всей Европы. Пожарная служба Италии сообщила, что за последние 12 часов столкнулась с 528 лесными пожарами. Последнее время во многих регионах бушуют природные пожары. Сложная ситуация с огнем на сегодняшний день наблюдается в Греции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.

Напомним, за несколько минувших дней более 65 человек погибли из-за масштабных лесных пожаров на территории Алжира. Власти объявили трехдневный траур по погибшим. Среди жертв возгораний не менее 28 алжирских солдат, которые помогли спасти людей из огня.