Россия готова помочь NASA и Boeing с ремонтом корабля Starliner

Starliner Фото: REUTERS

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил сотрудникам Центра Келдыша, который входит в госкорпорацию, быть готовыми оказать помощь коллегам из NASA и Boeing в ремонте корабля Starliner, сообщил

«Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнерам в НАСА и Boeing необходимую помощь в случае их обращения», - приводит РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.

Напомним, ранее генеральный директор исследовательского центр им. М. В. Келдыша Владимир Кошлаков заявил о готовности предприятия помочь Boeing в решении проблем с космическим кораблем Starliner, отметив, что в центре хорошо знают уровень развития американского двигателестроения и все их разработки.

Незадолго до этого в NASA сообщили, что полёт корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) был перенесён из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги.