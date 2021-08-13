Суд смягчил срок полковнику Магомеду Хизриеву по делу о взятке в размере 6 млн евро Фото: Андрей МИРЕЙКО

Московский городской суд на три месяца смягчил приговор бывшему начальнику оперативно - разыскной части управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Дагестана Магомеду Хизриеву, который ранее был осужден к девяти годам колонии по делу о вязке в размере 6 миллионов евро. Об этом сообщил адвокат полковника Аида Касимова, уточнив, что сроки также были смягчены в апелляции и в отношении других фигурантов дела.

Как передает ТАСС, адвокат полковника сообщил Мосгорсуд изменил приговор Тверского районного суда Москвы от 10 октября прошлого года и смягчил его подзащитному наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса РФ покушение на дачу взятки до восьми лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом Хизриев должен будет заплатить штраф в размере 335 миллионов рублей.

«В остальной части суд оставил приговор без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - заявил Касимов, добавив, что приговор Мосгорсуда вступил в силу, однако защита намерена обжаловать судебное решение в кассационной инстанции.