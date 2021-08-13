Вице-спикеру польского Сената отказали во въезде в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикеру Сената Польши Богдану Борусевичу отказали во въезде на территорию России. Польский политик пытался попасть на похороны друга и возмутился отказом во въезде в страну.

Борусевич собирался вылететь на похороны ученого-биолога Сергея Ковалева, который был осужден на семь лет лагерей и три года ссылки за «антисоветскую пропаганду», а после занял пост первого российского омбудсмена и стал одним из авторов Конституции 1993 года.

«К сожалению, из польского посольства в Москве мне сообщили, что в Россию меня не впустят … Должен сказать, я удивлён», - приводит издания Interia слова польского сенатора.

По его словам, тогда он впервые узнал, что с 2015 года ему запрещен въезд на территорию России. Тогда польский политик собирался приехать в страну на похороны Бориса Немцова.

Сергей Ковалев умер 9 августа на 92-м году жизни.