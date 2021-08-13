Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2021 21:54

Число погибших при наводнении на севере Турции возросло до 38

Пострадали более 280 человек
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число погибших при наводнении на севере Турции возросло до 38

Число погибших при наводнении на севере Турции возросло до 38

Фото: REUTERS

Число погибших в результате сильных наводнений на севере Турции возросло до 38 человек. Пострадали более 280 жителей. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе – шесть», - написал глава Минздрава республики на своей странице в Twitter, уточнив, что добавил, что в общем от стихийного бедствия пострадали 284 человека.

Как писал сайт kp.ru, 11 августа сильные ливни на территории Турции привели к наводнениям и селям в некоторых северо-восточных провинциях республики. На улицах городов образовались грязевые потоки, вода нанесла значительный ущерб жилым домом, автомобилям и инфраструктуре. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий. В минувший четверг, 12 августа, в турецкой в провинции Кастамону прошла эвакуация жителей.