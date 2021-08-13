Число погибших при наводнении на севере Турции возросло до 38 Фото: REUTERS

Число погибших в результате сильных наводнений на севере Турции возросло до 38 человек. Пострадали более 280 жителей. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе – шесть», - написал глава Минздрава республики на своей странице в Twitter, уточнив, что добавил, что в общем от стихийного бедствия пострадали 284 человека.

Как писал сайт kp.ru, 11 августа сильные ливни на территории Турции привели к наводнениям и селям в некоторых северо-восточных провинциях республики. На улицах городов образовались грязевые потоки, вода нанесла значительный ущерб жилым домом, автомобилям и инфраструктуре. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий. В минувший четверг, 12 августа, в турецкой в провинции Кастамону прошла эвакуация жителей.