Генсек ООН призвал «Талибан»* остановить наступление в Афганистане Фото: REUTERS

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш призвал «Талибан»* остановить наступление в Афганистане, отметив, что захват власти военным путем приведет к полной изоляции страны и гражданской войне.

По его словам, ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. «Невероятная трагедия для многострадального народа. Афганистан выходит из-под контроля», - сказал глава ООН в специальном заявлении о ситуации в стране в пятницу, 13 августа.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 13 августа, «Талибан»* взял под контроль город Пули-Алам, который является административным центром провинции Логар, расположенной в 50 километрах к югу от столицы Афганистана Кабула.

Днем ранее талибы* объявили о взятии Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе Афганистана, который стал пятым за день захваченным крупным городом. Ранее они заявили о полном контроле над одной из крупнейших провинций Афганистана Герат, а также городом Кандагар - центром одноименной провинции на юге страны и вторым по величине городом. По заявлением представителя движения, «Талибан»* уже установил там своего губернатора.

*Запрещенная в России террористическая организация