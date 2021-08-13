DPA: Меркель после ухода в отставку будет получать около 15 тысяч евро в месяц

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода со своего поста будет получать пенсию в размере примерно 15 тысяч евро в месяц (около 1,3 млн рублей).

Такую сумму назвало агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков, где уточнили, что такая сумма складывается с учетом того, что нынешний глава правительства с 1990 года регулярно избиралась членом Бундестага, параллельно работая в кабмине экс-канцлера Германии Гельмута Коля. Кроме того, Меркель, после небольшого срока в оппозиции, уже около 16 лет занимает данную должность.

DPA также отмечает, что Меркель полагается пенсия в размере 65 процентов от депутатской зарплаты, которая на сегодняшний день составляет около 10 тысяч евро. Вместе с тем она как экс-канцлер Германии будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, а также личными водителем и секретарем.

Напомним, сегодня Христианско-демократический союз возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этой должности Меркель. Сама канцлер Германии заявила, что не планирует идти на следующий срок.