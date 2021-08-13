Военные США заявили о задержании подозреваемого в проникновении на военную базу под Вашингтоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подозреваемый, из-за которого была объявлена тревога на военной базе «Анакостиа-Боллин», расположенной в районе Вашингтона, задержан, чрезвычайные меры отменены. Об этом сообщили военные.

«Угроза присутствия вооруженного лица на Объединенной базе Анакостиа-Боллинг снята. Подозреваемый задержан и будет передан полиции Вашингтона», - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

О наличии пострадавших не сообщается.

Как писал сайт kp.ru, в пьяницу, 13 августа, командование американской военной базы, которая расположена в районе Вашингтона, предупредила свой личный состав о возможном присутствии на территории мужчины с оружием. При столкновении с ним советовали выбрать безопасный маршрут движения, бежать или прятаться.

Охрана блокировала базу, ведущие к базе дороги были перекрыты. Подозреваемого описывали как чернокожего мужчину среднего роста с сумкой Gucci.