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Происшествия13 августа 2021 22:27

Военные США заявили о задержании подозреваемого в проникновении на военную базу под Вашингтоном

Чрезвычайные меры отменены
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Военные США заявили о задержании подозреваемого в проникновении на военную базу под Вашингтоном

Военные США заявили о задержании подозреваемого в проникновении на военную базу под Вашингтоном

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подозреваемый, из-за которого была объявлена тревога на военной базе «Анакостиа-Боллин», расположенной в районе Вашингтона, задержан, чрезвычайные меры отменены. Об этом сообщили военные.

«Угроза присутствия вооруженного лица на Объединенной базе Анакостиа-Боллинг снята. Подозреваемый задержан и будет передан полиции Вашингтона», - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

О наличии пострадавших не сообщается.

Как писал сайт kp.ru, в пьяницу, 13 августа, командование американской военной базы, которая расположена в районе Вашингтона, предупредила свой личный состав о возможном присутствии на территории мужчины с оружием. При столкновении с ним советовали выбрать безопасный маршрут движения, бежать или прятаться.

Охрана блокировала базу, ведущие к базе дороги были перекрыты. Подозреваемого описывали как чернокожего мужчину среднего роста с сумкой Gucci.